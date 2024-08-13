search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 森崴能源(6806)下週(8月20日)除息1.44元，預估參考價132.56元

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 17:05


森崴能源(6806-TW)下週(8月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.44元。

以今日(8月13日)收盤價134.00元計算，預估參考價為132.56元，息值合計為1.44元，股息殖利率1.08%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

森崴能源(6806-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為能源開發工程服務。電廠維運(設備維修)太陽能發電廠。節能、儲能服務工程等全方位專業能源服務。近5日股價上漲0.37%，集中市場加權指數上漲9.79%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/20 134.00 1.4433 1.08% 0.0
2023/08/23 93.4 0.5 0.54% 0.0
2022/08/26 85.5 1.0 1.17% 1.0
2021/09/03 136.0 1.0 0.74% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數21796.570.11%

延伸閱讀


Empty