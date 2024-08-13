盤後速報 - 森崴能源(6806)下週(8月20日)除息1.44元，預估參考價132.56元
鉅亨網新聞中心 2024-08-13 17:05
森崴能源(6806-TW)下週(8月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.44元。
以今日(8月13日)收盤價134.00元計算，預估參考價為132.56元，息值合計為1.44元，股息殖利率1.08%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
森崴能源(6806-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為能源開發工程服務。電廠維運(設備維修)太陽能發電廠。節能、儲能服務工程等全方位專業能源服務。近5日股價上漲0.37%，集中市場加權指數上漲9.79%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/20
|134.00
|1.4433
|1.08%
|0.0
|2023/08/23
|93.4
|0.5
|0.54%
|0.0
|2022/08/26
|85.5
|1.0
|1.17%
|1.0
|2021/09/03
|136.0
|1.0
|0.74%
|0.0
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