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鉅亨速報

盤後速報 - 擎邦(6122)下週(8月20日)除權息3.7元，預估參考價54.29元

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 17:05


擎邦(6122-TW)下週(8月20日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利3.2元，股票股利0.5元，合計股利3.7元。

以今日(8月13日)收盤價60.20元計算，預估參考價為54.29元，權息值合計為5.91元，股息殖利率5.32%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

擎邦(6122-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為石化及化工工程。捷運、發電廠、空調機電系統及公共工程。其他。近5日股價上漲18.29%，櫃買市場加權指數上漲7.57%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/20 60.20 3.2 5.32% 0.5
2023/08/29 41.2 0.9 2.18% 0.3
2022/11/22 15.85 0.0 0.0% 0.2
2022/10/04 15.5 0.4 2.58% 0.0
2021/09/17 11.0 0.3 2.73% 0.0

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