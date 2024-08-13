盤後速報 - 擎邦(6122)下週(8月20日)除權息3.7元，預估參考價54.29元
鉅亨網新聞中心 2024-08-13 17:05
擎邦(6122-TW)下週(8月20日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利3.2元，股票股利0.5元，合計股利3.7元。
以今日(8月13日)收盤價60.20元計算，預估參考價為54.29元，權息值合計為5.91元，股息殖利率5.32%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
擎邦(6122-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為石化及化工工程。捷運、發電廠、空調機電系統及公共工程。其他。近5日股價上漲18.29%，櫃買市場加權指數上漲7.57%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/20
|60.20
|3.2
|5.32%
|0.5
|2023/08/29
|41.2
|0.9
|2.18%
|0.3
|2022/11/22
|15.85
|0.0
|0.0%
|0.2
|2022/10/04
|15.5
|0.4
|2.58%
|0.0
|2021/09/17
|11.0
|0.3
|2.73%
|0.0
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