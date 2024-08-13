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鉅亨速報

盤後速報 - 潤弘(2597)次交易(14)日除權4元，參考價144.29元

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 17:05


潤弘(2597-TW)次交易(14)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利4元。

首日參考價為144.29元，相較今日收盤價202.00元，權值合計為57.72元。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/14 202.00 0.0 0.0% 4.0
2024/07/01 182.5 5.4 2.96% 0.0
2023/07/10 119.0 10.0 8.4% 0.0
2022/07/12 94.0 9.0 9.57% 0.0
2021/08/31 149.0 0.0 0.0% 3.7

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