盤後速報 - 潤弘(2597)次交易(14)日除權4元，參考價144.29元
鉅亨網新聞中心 2024-08-13 17:05
潤弘(2597-TW)次交易(14)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利4元。
首日參考價為144.29元，相較今日收盤價202.00元，權值合計為57.72元。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/14
|202.00
|0.0
|0.0%
|4.0
|2024/07/01
|182.5
|5.4
|2.96%
|0.0
|2023/07/10
|119.0
|10.0
|8.4%
|0.0
|2022/07/12
|94.0
|9.0
|9.57%
|0.0
|2021/08/31
|149.0
|0.0
|0.0%
|3.7
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