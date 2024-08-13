加薩戰火恐持續到2025年！惠譽砍以色列債信評級
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-13 10:28
由於持續的軍事衝突給以色列財政帶來壓力，國際信評機構惠譽（Fitch）周一（12 日）把以色列的債信評級下調了一級，並將評級展望維持在「負向」，代表未來可能進一步降級。
據《路透》報導，惠譽把以色列的債信評級調降至「A」，原本是「A+」，理由是以哈戰爭導致以色列面臨的地緣政治風險升高。
債信評級被下調，可能會提高一個國家借錢的難度，或增加舉債成本。「A」評級仍被視為投資級別，或較安全的債券發行者類別。
Cedric Julien Berry、Jose Mantero 等惠譽分析師寫道，評級下調「凸顯了加薩戰爭持續、地緣政治風險加劇和多條戰線軍事行動的影響」。
「我們認為，加薩衝突可能持續到 2025 年，且可能蔓延到其它戰線。」惠譽表示。
惠譽說，人員傷亡、軍事支出激增、基礎設施遭破壞，以及經濟活動和投資持續受到影響，都可能導致以色列的債信指標惡化。
惠譽預估，今年以色列預算赤字佔國內生產毛額（GDP）的比率，可能從 2023 年的 4.1% 升至 7.8%，並預計中期內債務佔 GDP 的比重仍會保持在 70% 以上。
「戰爭及其衍生的地緣政治風險導致評級被下調，這很自然。」以色列財政部長 Bezalel Smotrich 隨後表示。「我們會透過一份負責任的預算，繼續滿足戰爭所有（資金）需求，同時維持財政框架，並促進增長引擎。」
今年 2 月，穆迪首次調低以色列的債信評級，將其信用評級下調一級至「A2」，前景展望是「負向」。
巴勒斯坦加薩地帶衛生部門周一表示，自去年 10 月以哈戰爭爆發以來，以色列在加薩地帶的軍事行動，已造成 39,897 名巴勒斯坦人死亡，92,152 人受傷。
在哈瑪斯領導人哈尼雅和黎巴嫩真主黨最高軍事指揮官舒克爾相繼遭暗殺後，人們擔心加薩衝突可能演變為更廣泛的中東戰爭。
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