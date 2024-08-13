加薩戰火恐持續到2025年！惠譽砍以色列債信評級

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-13 10:28

‌



由於持續的軍事衝突給以色列財政帶來壓力，國際信評機構惠譽（Fitch）周一（12 日）把以色列的債信評級下調了一級，並將評級展望維持在「負向」，代表未來可能進一步降級。

據《路透》報導，惠譽把以色列的債信評級調降至「A」，原本是「A+」，理由是以哈戰爭導致以色列面臨的地緣政治風險升高。

‌



債信評級被下調，可能會提高一個國家借錢的難度，或增加舉債成本。「A」評級仍被視為投資級別，或較安全的債券發行者類別。

Cedric Julien Berry、Jose Mantero 等惠譽分析師寫道，評級下調「凸顯了加薩戰爭持續、地緣政治風險加劇和多條戰線軍事行動的影響」。

「我們認為，加薩衝突可能持續到 2025 年，且可能蔓延到其它戰線。」惠譽表示。

惠譽說，人員傷亡、軍事支出激增、基礎設施遭破壞，以及經濟活動和投資持續受到影響，都可能導致以色列的債信指標惡化。

惠譽預估，今年以色列預算赤字佔國內生產毛額（GDP）的比率，可能從 2023 年的 4.1% 升至 7.8%，並預計中期內債務佔 GDP 的比重仍會保持在 70% 以上。

「戰爭及其衍生的地緣政治風險導致評級被下調，這很自然。」以色列財政部長 Bezalel Smotrich 隨後表示。「我們會透過一份負責任的預算，繼續滿足戰爭所有（資金）需求，同時維持財政框架，並促進增長引擎。」

今年 2 月，穆迪首次調低以色列的債信評級，將其信用評級下調一級至「A2」，前景展望是「負向」。

巴勒斯坦加薩地帶衛生部門周一表示，自去年 10 月以哈戰爭爆發以來，以色列在加薩地帶的軍事行動，已造成 39,897 名巴勒斯坦人死亡，92,152 人受傷。