友訊Q2純益由虧轉盈 上半年每股仍虧損0.05元

網通廠友訊 ( 2332-TW ) 今 (13) 日公布上半年合併財報，第二季稅後純益 0.22 億元，較前一季由虧轉盈。上半年累計稅後虧損 0.31 億元，每股虧損 0.05 元

友訊第二季營收 37.2 億元，季增 4.4%，年減 10.4%；毛利率 22.3%，季減 2.5 個百分點，年減 2.9 個百分點；營業虧損 1.17 億元，相較前一季虧損擴大，較去年同期由盈轉虧；營益率 - 3.2%，季減 1.0 個百分點，年減 4.3 個百分點。稅後純益 0.22 億元，較前一季由虧轉盈，年減 94.4%，每股純益 0.04 元。

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友訊累計上半年營收 72.8 億元，年減 13.4%；毛利率 23.6%，年減 1.7 個百分點；營業虧損 1.96 億元，較去年同期由盈轉虧；營益率 - 2.7%，年減 5.1 個百分點；稅後虧損 0.31 億元，每股虧損 0.05 元。

友訊董事長張家瑞於今年法說會說明，受歐洲景氣及美國客戶建廠計畫延遲拖累，影響年初表現，但隨著下半年景氣回溫，5G 數據機加上無線路由器出貨上升，下半年業績將彌補上半年衰退，全年營收有望成長 1 至 2%。