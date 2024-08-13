毅嘉上半年 EPS 0.9元創8年新高 Q2純益成長近一倍
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-13 16:32
軟板廠毅嘉 (2402-TW) 今 (13) 日公布上半年合併財報，第二季稅後純益 1.8 億元，季增將近一倍；上半年累積稅後純益 2.7 億元，年增逾七成，每股純益 0.90 元，自 16 年以來上半年新高。
毅嘉第二季營收 23.8 億元，季增 19.2%，年增 15.0%；毛利率 18.1%，季增 4.3 個百分點，年增 2.4 個百分點；營業利益 1.7 億元，季增 110.3%，年增 63.2%；營益率 7.3%，季增 3.2 個百分點，年增 2.2 個百分點。稅後純益 1.8 億元，季增 98.7%，年增 51.6%，每股純益 0.60 元。
累計毅嘉上半年營收 43.8 億元，年增率 9.6%；毛利率 16.1%，年增 2.4 個百分點；營業利益 2.5 億元，年增 66%；稅後純益 2.7 億元，年增 73 %，每股純益 0.90 元。
毅嘉七月營收 8.68 億元，月增 1.5%、年增 12%。展望第三季，毅嘉表示，車用產品占公司營收七成，如儀表板、主控板、後照鏡等，隨著車用電子趨勢上升，將持續提升公司營運，樂觀看待第三季發展。
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