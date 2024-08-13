毅嘉上半年 EPS 0.9元創8年新高 Q2純益成長近一倍

軟板廠毅嘉 (2402-TW) 今 (13) 日公布上半年合併財報，第二季稅後純益 1.8 億元，季增將近一倍；上半年累積稅後純益 2.7 億元，年增逾七成，每股純益 0.90 元，自 16 年以來上半年新高。