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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金(KGC-US)EPS預估上修至0.58元，預估目標價為9.47元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 14:15

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對金羅斯黃金(KGC-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.56元上修至0.58元，其中最高估值0.74元，最低估值0.36元，預估目標價為9.47元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.74(0.74)1.20.820.7
最低值0.36(0.36)0.360.060.63
平均值0.57(0.55)0.630.50.65
中位數0.58(0.56)0.610.550.63

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值50.02億56.34億53.79億47.92億
最低值41.09億37.93億35.24億47.92億
平均值46.62億46.05億44.04億47.92億
中位數46.94億46.48億43.21億47.92億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.571.070.18-0.470.34
營業收入34.97億42.13億37.29億34.55億42.40億

詳細資訊請看美股內頁：
金羅斯黃金(KGC-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKGC

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