鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金(KGC-US)EPS預估上修至0.58元，預估目標價為9.47元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 14:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對金羅斯黃金(KGC-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.56元上修至0.58元，其中最高估值0.74元，最低估值0.36元，預估目標價為9.47元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.74(0.74)
|1.2
|0.82
|0.7
|最低值
|0.36(0.36)
|0.36
|0.06
|0.63
|平均值
|0.57(0.55)
|0.63
|0.5
|0.65
|中位數
|0.58(0.56)
|0.61
|0.55
|0.63
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|50.02億
|56.34億
|53.79億
|47.92億
|最低值
|41.09億
|37.93億
|35.24億
|47.92億
|平均值
|46.62億
|46.05億
|44.04億
|47.92億
|中位數
|46.94億
|46.48億
|43.21億
|47.92億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.57
|1.07
|0.18
|-0.47
|0.34
|營業收入
|34.97億
|42.13億
|37.29億
|34.55億
|42.40億
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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