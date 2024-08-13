鉅亨速報 - Factset 最新調查：貝殼－Ｗ(BEKE-US)EPS預估下修至1.07元，預估目標價為22.63元
鉅亨網新聞中心 2024-08-13 10:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對貝殼－Ｗ(BEKE-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.09元下修至1.07元，其中最高估值1.49元，最低估值0.84元，預估目標價為22.63元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.49(1.49)
|1.53
|2.75
|最低值
|0.84(0.84)
|0.88
|0.97
|平均值
|1.09(1.09)
|1.27
|1.48
|中位數
|1.07(1.09)
|1.26
|1.44
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|133.85億
|159.73億
|191.60億
|最低值
|121.01億
|132.03億
|141.04億
|平均值
|127.45億
|143.25億
|157.50億
|中位數
|127.02億
|142.28億
|159.05億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|66.59億
|102.11億
|125.21億
|90.10億
|109.78億
詳細資訊請看美股內頁：
貝殼－Ｗ(BEKE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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