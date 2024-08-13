華碩布局 AI 醫療領域 發表全新超音波人工智慧平台

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-13 11:14

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PC 品牌華碩 (2357-TW) 今 (13) 日發表全新超音波人工智慧平台，協助醫師、醫療院所、研究機構與學術教育單位，普及雲端訓練及邊緣推論應用，藉 AI 大數據為醫療人員更快找出病灶。

華碩全球副總裁暨智慧物聯網事業群共同總經理張權德表示，華碩發展智慧醫療，持續以創新驅動，整合電腦算力、雲端及資通訊技術，此次推出的超音波人工智慧平台，能讓醫師、學者在臨床研究中，大幅降低程式編碼門檻，省去人工判斷超音波影像的冗長作業流程，同時，華碩致力強化與台灣智慧醫療產業鏈合作，盼共同打造更具競爭力的應用，在國際市場發光發熱。

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華碩超音波人工智慧平台的最大特色，在於其為一無程式碼人工智慧開發系統，醫療從業人員透過簡單易懂的圖像化介面，只要三步驟：資料搜集標記、雲端模型訓練、部署權重與邊緣推論，即可在不涉及程式碼的環境下，以最短時間和直觀操作，建立個人化超音波模型。