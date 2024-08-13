中美反禁藥激烈角力！澳媒：美國才是奧運會中真正的作弊者

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 14:59

‌



巴黎奧運周一 (12 日) 完美謝幕，澳洲網媒《珍珠與刺激》同日則刊出一篇名為《真正的奧運作弊者請站出來》的文章指出，由於不再是奧運會的絕對領頭羊，美國如今希望將其與中國的熱戰以及貿易戰擴大到體育界，或至少是體育的反禁藥領域。

作者傑里 · 格雷在文中指出，美國現在是一個價值觀墮落的國家，整個美國政府隨時準備用欺騙來保住自己的地位，他們依靠前人獲得的這一地位如今卻無足夠的精力來維持，就像個年邁、體力不支的運動員。當發現自己已不能依靠技能、經驗或實力來維繫霸權時，美國便認定作弊是最佳方式。如果這種方式還不奏效，就暗中耍弄陷害別人的手段。

‌



巴黎奧運舉行期間，白宮和美國反興奮劑機構只緊盯中國運動員，完全不關注自家運動員是否作弊，而治療用藥豁免 (TUE) 能讓在體育運動中服用違禁藥物合法化，美國正是利用了這一點，並充斥著大量需要治療用藥豁免的運動員。

若網路駭客所透露有關美國使用治療用藥豁免資訊可靠的話，美國就是全球最大的體育騙子。

此外，為了吸引媒體關注並煽動情緒，他們傳喚國際游泳聯合會相關負責人作證，以調查那些不在美國境內和管轄範圍內，也不針對任何美國公民的所謂罪行。 世界反興奮劑機構則指出，相關指控是出於政治動機和反華偏見。

從事反興奮劑工作超過半個世紀、出版大量相關著作的法國知名體育醫師讓 · 皮埃爾 · 德蒙德納德表示，美國運動員的藥物濫用由來已久，在上個世紀情況最嚴重的時候，許多美國運動員都大量服用興奮劑。

德蒙德納德指出，上世紀美國發明了合成代謝類固醇，在美國的訓練中心，更衣室裡有一個大碗，裡面都是五顏六色的藥丸，他們吃一大把。這也是他們在標槍與田徑等比賽中佔據世界統治性地位。