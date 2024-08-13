英法德聯合警告伊朗：若襲擊以色列 後果自負！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-13 08:07

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英法德三國領導人周一（12 日）發表聯合聲明，呼籲伊朗及其盟友不要對以色列發動報復性襲擊，以避免中東緊張局勢進一步升級，危及加薩停火協議。

據《美聯社》報導，根據英國政府周一發布的聯合聲明，三國領導人支持美國、卡達、埃及為停戰、釋放人質做出的努力。

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該聲明指出：「戰鬥必須立即結束，必須釋放仍被哈瑪斯扣押的所有人質，加薩人民需要緊急、不受阻礙地接收和分發援助物資」。

英法德警告，如果伊朗發動襲擊，將為「破壞和平與穩定的行動承擔責任」。

「中東緊張局勢進一步升級，對任何國家或民族都沒好處。」聲明最後寫道。

這份聯合聲明由法國總統馬克宏、德國總理蕭茲和英國首相施凱爾共同簽署。

哈瑪斯在 7 月 31 日證實，哈瑪斯政治局領導人哈尼雅當天凌晨在伊朗首都德黑蘭遇刺身亡。哈瑪斯表示，以色列是這起暗殺事件的幕後主使者，將進行報復。