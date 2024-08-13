鉅亨速報 - Factset 最新調查：台達電(2308-TW)EPS預估下修至14.92元，預估目標價為495元
鉅亨網新聞中心 2024-08-13 08:10
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對台達電(2308-TW)做出2024年EPS預估：中位數由15元下修至14.92元，其中最高估值16.3元，最低估值13元，預估目標價為495元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|16.3(16.3)
|23.14
|32.93
|最低值
|13(14.11)
|15.25
|19.1
|平均值
|14.87(15.01)
|18.31
|22.03
|中位數
|14.92(15)
|18.32
|20.96
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|441,605,000
|522,232,360
|636,460,430
|最低值
|416,089,750
|467,545,610
|510,294,000
|平均值
|429,768,130
|490,305,480
|551,166,720
|中位數
|430,429,000
|490,827,500
|549,056,540
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|12.86
|12.58
|10.32
|9.81
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|401,226,501
|384,443,308
|314,670,796
|282,605,493
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2308/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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