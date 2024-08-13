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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台達電(2308-TW)EPS預估下修至14.92元，預估目標價為495元

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 08:10


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對台達電(2308-TW)做出2024年EPS預估：中位數由15元下修至14.92元，其中最高估值16.3元，最低估值13元，預估目標價為495元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值16.3(16.3)23.1432.93
最低值13(14.11)15.2519.1
平均值14.87(15.01)18.3122.03
中位數14.92(15)18.3220.96

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值441,605,000522,232,360636,460,430
最低值416,089,750467,545,610510,294,000
平均值429,768,130490,305,480551,166,720
中位數430,429,000490,827,500549,056,540

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS12.8612.5810.329.81
營業收入
(單位：新台幣千元)		401,226,501384,443,308314,670,796282,605,493

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2308/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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