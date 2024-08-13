鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)目標價調升至461.5元，幅度約4.53%
鉅亨網新聞中心 2024-08-13 08:10
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對矽力-KY(6415-TW)提出目標價估值：中位數由441.5元上修至461.5元，調升幅度4.53%。其中最高估值550元，最低估值244元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予矽力-KY(6415-TW)評價：積極樂觀10位、保持中立3位、保守悲觀4位。
矽力-KY(6415-TW)今(12日)收盤價為414元。近5日股價上漲10.25%，相關半導體業近5日上漲14.53%，集中市場加權指數上漲9.79%，股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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