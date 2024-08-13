search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：漢翔(2634-TW)EPS預估下修至2.89元，預估目標價為61元

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 08:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對漢翔(2634-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.97元下修至2.89元，其中最高估值3.34元，最低估值2.66元，預估目標價為61元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年
最高值3.34(3.34)3.7
最低值2.66(2.66)3.05
平均值2.97(3.01)3.39
中位數2.89(2.97)3.41

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年
最高值41,842,00044,918,000
最低值39,811,00042,717,000
平均值40,810,67043,679,200
中位數40,775,50043,585,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS2.361.730.590.42
營業收入
(單位：新台幣千元)		39,100,00230,242,30723,734,56621,042,937

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2634/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
漢翔48.35-0.41%
美元/台幣32.4650.01%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty