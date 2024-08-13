鉅亨速報 - Factset 最新調查：漢翔(2634-TW)EPS預估下修至2.89元，預估目標價為61元
鉅亨網新聞中心 2024-08-13 08:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對漢翔(2634-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.97元下修至2.89元，其中最高估值3.34元，最低估值2.66元，預估目標價為61元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|3.34(3.34)
|3.7
|最低值
|2.66(2.66)
|3.05
|平均值
|2.97(3.01)
|3.39
|中位數
|2.89(2.97)
|3.41
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|41,842,000
|44,918,000
|最低值
|39,811,000
|42,717,000
|平均值
|40,810,670
|43,679,200
|中位數
|40,775,500
|43,585,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|2.36
|1.73
|0.59
|0.42
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|39,100,002
|30,242,307
|23,734,566
|21,042,937
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2634/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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