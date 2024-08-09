鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)目標價調降至151元，幅度約8.48%
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 08:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對宏捷科(8086-TW)提出目標價估值：中位數由165元下修至151元，調降幅度8.48%。其中最高估值278元，最低估值104元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予宏捷科(8086-TW)評價：積極樂觀6位、保持中立3位、保守悲觀0位。
宏捷科(8086-TW)今(8日)收盤價為97.4元。近5日股價下跌12.25%，相關半導體類指數近5日下跌8.3%，櫃買市場加權指數下跌7.57%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 2024年8月4日台股中小型公司7月營收一覽（新增0家）
- 營收速報 - 2024年8月5日台股中小型公司7月營收一覽（新增0家）
- 盤中速報 - 宏捷科(8086)大跌8.91%，報96.1元
- 盤中速報 - 宏捷科(8086)股價殺至跌停，跌停價95.0元，成交1,745張
鉅亨號貼文看更多
下一篇