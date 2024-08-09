search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)目標價調降至151元，幅度約8.48%

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 08:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對宏捷科(8086-TW)提出目標價估值：中位數由165元下修至151元，調降幅度8.48%。其中最高估值278元，最低估值104元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予宏捷科(8086-TW)評價：積極樂觀6位、保持中立3位、保守悲觀0位。

宏捷科(8086-TW)今(8日)收盤價為97.4元。近5日股價下跌12.25%，相關半導體類指數近5日下跌8.3%，櫃買市場加權指數下跌7.57%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數20870.1-2.00%
宏捷科97.4-1.91%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty