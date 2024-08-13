鉅亨速報 - Factset 最新調查：那提拉NTRA-US的目標價調升至130元，幅度約4%
鉅亨網新聞中心 2024-08-13 02:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對那提拉(NTRA-US)提出目標價估值：中位數由125元上修至130元，調升幅度4%。其中最高估值147元，最低估值37元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予那提拉評價：積極樂觀18位、保持中立1位、保守悲觀1位。
那提拉今(13日)收盤價為115.59元。近5日股價上漲4%，標普指數下跌0.04%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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