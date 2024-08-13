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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：DT Midstream IncDTM-US的目標價調升至75元，幅度約4.17%

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 00:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對DT Midstream Inc(DTM-US)提出目標價估值：中位數由72元上修至75元，調升幅度4.17%。其中最高估值87元，最低估值60元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予DT Midstream Inc評價：積極樂觀4位、保持中立6位、保守悲觀3位。

DT Midstream Inc今(13日)收盤價為73.125元。近5日股價上漲4.17%，標普指數下跌0.04%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股DTM市場預估目標價

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