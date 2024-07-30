search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：DT Midstream IncDTM-US的目標價調升至72元，幅度約3.29%

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 02:15

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對DT Midstream Inc(DTM-US)提出目標價估值：中位數由69.71元上修至72元，調升幅度3.29%。其中最高估值77元，最低估值58元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予DT Midstream Inc評價：積極樂觀4位、保持中立6位、保守悲觀3位。

DT Midstream Inc今(30日)收盤價為74.015元。近5日股價下跌3.29%，標普指數下跌0.83%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股DTM市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
DT Midstream Inc74.130.53%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty