鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡姆登房地產信託CPT-US的目標價調升至116元，幅度約3.57%
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 22:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對卡姆登房地產信託(CPT-US)提出目標價估值：中位數由112元上修至116元，調升幅度3.57%。其中最高估值147元，最低估值90元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予卡姆登房地產信託評價：積極樂觀10位、保持中立11位、保守悲觀1位。
卡姆登房地產信託今(12日)收盤價為120.34元。近5日股價上漲3.57%，標普指數下跌0.04%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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