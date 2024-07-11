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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡姆登房地產信託(CPT-US)EPS預估上修至1.91元，預估目標價為109.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 12:15

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對卡姆登房地產信託(CPT-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.87元上修至1.91元，其中最高估值2.18元，最低估值1.53元，預估目標價為109.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值2.18(2.18)1.952.36
最低值1.53(1.53)1.461.71
平均值1.91(1.85)1.662.12
中位數1.91(1.87)1.62.28

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值15.72億16.30億17.26億17.49億
最低值13.71億13.97億16.04億17.49億
平均值15.26億15.66億16.61億17.49億
中位數15.43億15.78億16.58億17.49億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.221.242.966.043.70
營業收入10.40億10.56億11.54億14.30億15.45億

詳細資訊請看美股內頁：
卡姆登房地產信託(CPT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCPT

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