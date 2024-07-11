鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡姆登房地產信託(CPT-US)EPS預估上修至1.91元，預估目標價為109.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 12:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對卡姆登房地產信託(CPT-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.87元上修至1.91元，其中最高估值2.18元，最低估值1.53元，預估目標價為109.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.18(2.18)
|1.95
|2.36
|最低值
|1.53(1.53)
|1.46
|1.71
|平均值
|1.91(1.85)
|1.66
|2.12
|中位數
|1.91(1.87)
|1.6
|2.28
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|15.72億
|16.30億
|17.26億
|17.49億
|最低值
|13.71億
|13.97億
|16.04億
|17.49億
|平均值
|15.26億
|15.66億
|16.61億
|17.49億
|中位數
|15.43億
|15.78億
|16.58億
|17.49億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.22
|1.24
|2.96
|6.04
|3.70
|營業收入
|10.40億
|10.56億
|11.54億
|14.30億
|15.45億
詳細資訊請看美股內頁：
卡姆登房地產信託(CPT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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