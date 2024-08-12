營收速報 - 寶得利(5301)7月營收3,727萬元年增率高達121.08％
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 19:15
今年1-7月累計營收為2.45億元，累計年增率144.65%。
最新價為9.65元，近5日股價上漲1.9%，相關櫃檯觀光餐旅類指數上漲3.61%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+22 張
- 外資買賣超：+22 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|3,727萬
|121%
|11%
|24/6
|3,364萬
|122%
|-7%
|24/5
|3,622萬
|111%
|-12%
|24/4
|4,131萬
|130%
|-5%
|24/3
|4,355萬
|227%
|79%
|24/2
|2,438萬
|187%
|-14%
寶得利(5301-TW) 所屬產業為觀光餐旅，主要業務為餐飲服務。空運貨物運輸承攬服務。珠寶精品及一般禮品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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