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鉅亨速報

營收速報 - 寶得利(5301)7月營收3,727萬元年增率高達121.08％

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 19:15


寶得利(5301-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣3,727萬元，年增率121.08%，月增率10.81%。

今年1-7月累計營收為2.45億元，累計年增率144.65%。

最新價為9.65元，近5日股價上漲1.9%，相關櫃檯觀光餐旅類指數上漲3.61%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+22 張
  • 外資買賣超：+22 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 3,727萬 121% 11%
24/6 3,364萬 122% -7%
24/5 3,622萬 111% -12%
24/4 4,131萬 130% -5%
24/3 4,355萬 227% 79%
24/2 2,438萬 187% -14%

寶得利(5301-TW) 所屬產業為觀光餐旅，主要業務為餐飲服務。空運貨物運輸承攬服務。珠寶精品及一般禮品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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