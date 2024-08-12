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鉅亨速報

營收速報 - 易威(1799)7月營收7,141萬元年增率高達598％

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 18:15


易威(1799-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣7,141萬元，年增率598%，月增率16.32%。

今年1-7月累計營收為2.68億元，累計年增率129.46%。

最新價為198元，近5日股價上漲10%，相關生技醫療股價指數下跌-3.41%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+481 張
  • 外資買賣超：+88 張
  • 投信買賣超：+396 張
  • 自營商買賣超：-3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 7,141萬 598% 16%
24/6 6,139萬 72% 66%
24/5 3,687萬 173% 50%
24/4 2,463萬 22% -49%
24/3 4,859萬 256% 241%
24/2 1,427萬 36% 35%

易威(1799-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為通用醫藥成分及產品之開發、製造與銷售。醫療器材批發零售業。國際貿易業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收7月營收易威

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