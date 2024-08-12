營收速報 - 易威(1799)7月營收7,141萬元年增率高達598％
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 18:15
今年1-7月累計營收為2.68億元，累計年增率129.46%。
最新價為198元，近5日股價上漲10%，相關生技醫療股價指數下跌-3.41%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+481 張
- 外資買賣超：+88 張
- 投信買賣超：+396 張
- 自營商買賣超：-3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|7,141萬
|598%
|16%
|24/6
|6,139萬
|72%
|66%
|24/5
|3,687萬
|173%
|50%
|24/4
|2,463萬
|22%
|-49%
|24/3
|4,859萬
|256%
|241%
|24/2
|1,427萬
|36%
|35%
易威(1799-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為通用醫藥成分及產品之開發、製造與銷售。醫療器材批發零售業。國際貿易業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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