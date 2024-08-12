繼「台積電認證飆股」後，接下來接棒『台積電HBM設備飆股』也是狠角色!!特別是這檔

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 19:00

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台北股市在歷經全球股市快速拉回修正過後，行情終將回歸理性。上週一 VIX 恐慌指數創下過去一年以來的新高後，全球行情即從短線拉回中走回理性，盤勢也展開了較強勢的反彈，以台股來說，截至目前為止已從這波拉回的低點，反彈至今日週一的高點，也超過兩千點的反彈了。

大華國際投顧鄭瑞宗表示，在過去這四週左右的修正過程，如他說過的一樣，在股災來臨時，不管什麼股票、有沒有基本面底氣的，通通會被帶下來，在恐慌過程時，基本面與技術面皆會失靈，只是人性的鬥爭在造就當下的股價，不過行情終將回歸理性、回到常態。當回到常態時，個股公司自身有沒有基本面就很重要了，接下來下半年的行情，不太可能會繼續像上半年這樣狂漲，要再出現上半年這群魔亂舞的盤面不太可能，得回到有個別產業的基本面著手。

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大華國際投顧鄭瑞宗分析師進一步指出，接下來的選股重點可以往這幾個產業去著手，首先是 (2330-TW) 台積電做好輝達的 AI 晶片，最終都交給 (2449-TW) 京元電測試，法人估計京元電光輝達營收的部分，第三季有機會成長 50%，第四季隨 B200 開始出貨成長更快，今年 EPS 上看 8.2 元，又是輝達全球獨家供應商，本益比至少二十倍起跳，這波自高點修正也是很快就彈回去的個股，就是因為有業績題材在撐腰。這種產業中的龍頭廠，又是獨家訂單，出貨節奏完全跟台積電同步，漲回高點不用太久，拉回都可以積極佈局。

AI 推動資料中心需求，需要大量光通訊元件，最直接受惠的就是 (3450-TW) 聯鈞，聯鈞同時有甲骨文 + MARVELL 大單，七月營收大增 19% 創單月歷史次高，美系客戶 400G 與 800G 產品拉貨將逐月拉升，後續業績有機會一路向上，是光通訊股中七月營收表現最強的，以走勢來說，同時有接棒之前的光聖，成為領漲股的態勢。

INTEL 把 AI 加速器的設計案外包，就是 (6462-TW) 神盾與 (8054-TW) 安國拿下訂單，這案子是 5N 的製程，相關 NRE 應該也將開始入帳，是少數後續業績看的到的公司。雖然安國七月營收僅成長 7.4%，但 NRE 的認列本就操之在公司，數字很難抓，不過案子已經在手上，並將花 4000 萬美金買 ARM 的 IP，後續業績將越來越好，都是可以留意的好標的，這兩家公司下半年 AI 加速器新案持續入帳的效應，股價早晚要回到高點。

而鄭瑞宗上週在危機時刻帶領會員佈局的股票也大有暫獲，上週買進的『台積電認證飆股』就是 (2486-TW) 一詮，今日股價觸及漲停，均熱片產品通過台積電認證，法說表示通過客戶認證，明年要擴產三倍，目標營收從 17% 成長 30%，而均熱片產品目前在台積電供應商之中，佔比 5%，明年目標要大增至 40%，將分食 (3653-TW) 健策的市占率，打破健策壟斷的優勢，EPS 則 6~7 元起跳。健策今年每股約賺 22 元，以本益比 50 倍來推算，一詮比價空間太大，所以說有倍數相像空間，鄭瑞宗分析師的會員上週 98 元進場買進，目前全部獲利續抱。

繼 (2486-TW) 一詮之後，再鎖定全新『台積電 HBM 設備飆股 XXXX』，股價空間大到難以想像。老話一句，不要小看台積電供應鏈的威力，能打進去的，檔檔都是飆股。想了解更多資訊，歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號，YT 頻道也要一起訂閱喔。

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