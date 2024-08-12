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鉅亨速報

營收速報 - 榮運(2607)7月營收22.29億元年增率高達75.86％

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 17:15


榮運(2607-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣22.29億元，年增率75.86%，月增率15.33%。

今年1-7月累計營收為119.34億元，累計年增率39.23%。

最新價為31.1元，近5日股價下跌-1.13%，相關航 運 業下跌-2.61%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+971 張
  • 外資買賣超：+1187 張
  • 投信買賣超：+14 張
  • 自營商買賣超：-230 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 22.29億 76% 15%
24/6 19.33億 51% 16%
24/5 16.66億 19% 3%
24/4 16.21億 26% -2%
24/3 16.52億 23% 19%
24/2 13.86億 40% -4%

榮運(2607-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為船舶運送及出租業。汽車貨櫃貨運業。貨櫃集散站經營業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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