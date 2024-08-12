營收速報 - 榮運(2607)7月營收22.29億元年增率高達75.86％
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 17:15
今年1-7月累計營收為119.34億元，累計年增率39.23%。
最新價為31.1元，近5日股價下跌-1.13%，相關航 運 業下跌-2.61%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+971 張
- 外資買賣超：+1187 張
- 投信買賣超：+14 張
- 自營商買賣超：-230 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|22.29億
|76%
|15%
|24/6
|19.33億
|51%
|16%
|24/5
|16.66億
|19%
|3%
|24/4
|16.21億
|26%
|-2%
|24/3
|16.52億
|23%
|19%
|24/2
|13.86億
|40%
|-4%
榮運(2607-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為船舶運送及出租業。汽車貨櫃貨運業。貨櫃集散站經營業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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