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鉅亨速報

營收速報 - 國碩(2406)7月營收6.63億元年增率高達148.92％

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 17:15


國碩(2406-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣6.63億元，年增率148.92%，月增率-21.98%。

今年1-7月累計營收為47.75億元，累計年增率121.16%。

最新價為22.1元，近5日股價下跌-2.9%，相關光 電 業下跌-4.29%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2463 張
  • 外資買賣超：+2594 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-131 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 6.63億 149% -22%
24/6 8.49億 277% 9%
24/5 7.81億 236% -7%
24/4 8.39億 146% 39%
24/3 6.06億 54% 20%
24/2 5.03億 41% -6%

國碩(2406-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為導電銲帶之研發、製造及銷售。太陽能電廠工程服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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