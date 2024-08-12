營收速報 - 國碩(2406)7月營收6.63億元年增率高達148.92％
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 17:15
今年1-7月累計營收為47.75億元，累計年增率121.16%。
最新價為22.1元，近5日股價下跌-2.9%，相關光 電 業下跌-4.29%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2463 張
- 外資買賣超：+2594 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-131 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|6.63億
|149%
|-22%
|24/6
|8.49億
|277%
|9%
|24/5
|7.81億
|236%
|-7%
|24/4
|8.39億
|146%
|39%
|24/3
|6.06億
|54%
|20%
|24/2
|5.03億
|41%
|-6%
國碩(2406-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為導電銲帶之研發、製造及銷售。太陽能電廠工程服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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