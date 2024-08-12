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鉅亨速報

營收速報 - 上曜(1316)7月營收1.25億元年增率高達132.65％

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 17:15


上曜(1316-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣1.25億元，年增率132.65%，月增率-20.48%。

今年1-7月累計營收為7.29億元，累計年增率36.17%。

最新價為19.85元，近5日股價下跌-9.74%，相關建材營造下跌-7.86%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1809 張
  • 外資買賣超：+1751 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+58 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 1.25億 133% -20%
24/6 1.57億 340% 56%
24/5 1.01億 137% -15%
24/4 1.19億 36% 27%
24/3 9,320萬 48% 69%
24/2 5,528萬 -73% -30%

上曜(1316-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。不動產買賣業務。不動產租賃業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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