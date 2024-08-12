營收速報 - 上曜(1316)7月營收1.25億元年增率高達132.65％
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 17:15
今年1-7月累計營收為7.29億元，累計年增率36.17%。
最新價為19.85元，近5日股價下跌-9.74%，相關建材營造下跌-7.86%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1809 張
- 外資買賣超：+1751 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+58 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|1.25億
|133%
|-20%
|24/6
|1.57億
|340%
|56%
|24/5
|1.01億
|137%
|-15%
|24/4
|1.19億
|36%
|27%
|24/3
|9,320萬
|48%
|69%
|24/2
|5,528萬
|-73%
|-30%
上曜(1316-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。不動產買賣業務。不動產租賃業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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