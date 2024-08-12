盤後速報 - 眾達-KY(4977)次交易(13)日除息2.2元，參考價66.6元
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 17:05
眾達-KY(4977-TW)次交易(13)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.2元。
首日參考價為66.6元，相較今日收盤價68.80元，息值合計為2.2元，股息殖利率3.2%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/13
|68.80
|2.2
|3.2%
|0.0
|2023/08/02
|91.3
|2.5
|2.74%
|0.0
|2022/07/14
|76.9
|3.2196
|4.19%
|0.0
|2021/06/10
|99.9
|5.9
|5.91%
|0.0
|2020/06/24
|123.0
|3.5
|2.85%
|0.0
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