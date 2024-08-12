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鉅亨速報

盤後速報 - 眾達-KY(4977)次交易(13)日除息2.2元，參考價66.6元

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 17:05


眾達-KY(4977-TW)次交易(13)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.2元。

首日參考價為66.6元，相較今日收盤價68.80元，息值合計為2.2元，股息殖利率3.2%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/13 68.80 2.2 3.2% 0.0
2023/08/02 91.3 2.5 2.74% 0.0
2022/07/14 76.9 3.2196 4.19% 0.0
2021/06/10 99.9 5.9 5.91% 0.0
2020/06/24 123.0 3.5 2.85% 0.0

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眾達-KY68.81.47%

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