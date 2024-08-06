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鉅亨速報

盤後速報 - 眾達-KY(4977)下週(8月13日)除息2.2元，預估參考價59.9元

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 17:05


眾達-KY(4977-TW)下週(8月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.2元。

以今日(8月6日)收盤價62.10元計算，預估參考價為59.9元，息值合計為2.2元，股息殖利率3.54%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月6日)收盤價做計算，僅提供參考）

眾達-KY(4977-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為設計、研發、生產及銷售光收發模組。近5日股價下跌9.84%，集中市場加權指數下跌10.53%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/13 62.10 2.2 3.54% 0.0
2023/08/02 91.3 2.5 2.74% 0.0
2022/07/14 76.9 3.2196 4.19% 0.0
2021/06/10 99.9 5.9 5.91% 0.0
2020/06/24 123.0 3.5 2.85% 0.0

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