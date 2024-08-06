盤後速報 - 眾達-KY(4977)下週(8月13日)除息2.2元，預估參考價59.9元
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 17:05
眾達-KY(4977-TW)下週(8月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.2元。
以今日(8月6日)收盤價62.10元計算，預估參考價為59.9元，息值合計為2.2元，股息殖利率3.54%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月6日)收盤價做計算，僅提供參考）
眾達-KY(4977-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為設計、研發、生產及銷售光收發模組。近5日股價下跌9.84%，集中市場加權指數下跌10.53%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/13
|62.10
|2.2
|3.54%
|0.0
|2023/08/02
|91.3
|2.5
|2.74%
|0.0
|2022/07/14
|76.9
|3.2196
|4.19%
|0.0
|2021/06/10
|99.9
|5.9
|5.91%
|0.0
|2020/06/24
|123.0
|3.5
|2.85%
|0.0
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