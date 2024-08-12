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鉅亨速報

盤後速報 - 台耀(4746)次交易(13)日除息2元，參考價93.7元

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 17:05


台耀(4746-TW)次交易(13)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

首日參考價為93.7元，相較今日收盤價95.70元，息值合計為2.0元，股息殖利率2.09%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/13 95.70 2.0 2.09% 0.0
2023/08/24 86.8 1.0 1.15% 0.0
2022/07/27 48.4 2.0 4.13% 0.0
2019/08/14 36.7 0.5 1.36% 0.0
2018/07/05 53.4 2.0 3.75% 0.0

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