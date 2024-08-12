盤後速報 - 台耀(4746)次交易(13)日除息2元，參考價93.7元
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 17:05
台耀(4746-TW)次交易(13)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
首日參考價為93.7元，相較今日收盤價95.70元，息值合計為2.0元，股息殖利率2.09%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/13
|95.70
|2.0
|2.09%
|0.0
|2023/08/24
|86.8
|1.0
|1.15%
|0.0
|2022/07/27
|48.4
|2.0
|4.13%
|0.0
|2019/08/14
|36.7
|0.5
|1.36%
|0.0
|2018/07/05
|53.4
|2.0
|3.75%
|0.0
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