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鉅亨速報

盤後速報 - 華南金(2880)次交易(13)日除權息1.3元，參考價25.99元

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 17:05


華南金(2880-TW)次交易(13)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.2元，股票股利0.1元，合計股利1.3元。

首日參考價為25.99元，相較今日收盤價27.45元，權息值合計為1.46元，股息殖利率4.37%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/13 27.45 1.2 4.37% 0.1
2023/08/17 21.6 0.59 2.73% 0.0
2022/08/11 24.35 0.78 3.2% 0.34
2021/09/16 21.1 0.265 1.26% 0.264
2020/08/13 20.15 0.5603 2.78% 0.5603

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