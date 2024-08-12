盤後速報 - 華南金(2880)次交易(13)日除權息1.3元，參考價25.99元
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 17:05
華南金(2880-TW)次交易(13)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.2元，股票股利0.1元，合計股利1.3元。
首日參考價為25.99元，相較今日收盤價27.45元，權息值合計為1.46元，股息殖利率4.37%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/13
|27.45
|1.2
|4.37%
|0.1
|2023/08/17
|21.6
|0.59
|2.73%
|0.0
|2022/08/11
|24.35
|0.78
|3.2%
|0.34
|2021/09/16
|21.1
|0.265
|1.26%
|0.264
|2020/08/13
|20.15
|0.5603
|2.78%
|0.5603
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