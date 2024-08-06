華南銀用「心」阻詐2.7億 優秀行員阻詐逾千萬獲行政院長表揚

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-06 19:54

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金管會於昨 (5) 日舉辦「金融反詐高階論壇」，由行政院院長卓榮泰親自表揚臨櫃關懷提問成效優異的基層行員。華南銀行林姓行員獲邀出席接受表揚，其主動積極落實臨櫃關懷提問，並機警通報警察機關，有效且快速在第一時間成功攔阻民眾被詐騙款項達 1 千餘萬元。華南銀全台分行 112 年度成功攔阻詐騙金額約 2.7 億元。

根據內政部警政署統計，華南銀行近三年各分行有效攔阻詐騙成功案件共計 648 件，總攔阻金額達新台幣 4.5 億元; 其中 112 年度成功攔阻詐騙金額約 2.7 億元較 111 年度成長 1.5 億元 (或 117.80%)。截至 113 年 6 月底華南銀行透過臨櫃關懷提問，成功攔阻金融詐騙案件金額共新台幣 8,554 萬元。

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近期華南銀行發生客戶臨櫃提領大額現鈔，行員關懷提問資金用途為購買土地，客戶表示因賣方為規避稅負，故要求以現金交付，分行主管察覺其付款方式似有異常，遂請同仁陪同客戶返家並請其提供買賣契約，進行交易確認，客戶返家後即表示未有買賣合約，故研判遭受詐騙，行員立即聯繫轄區派出所派員至客戶住家協助處理，透過警銀合作，成功逮捕車手，避免民眾損失千萬元現款，成功守護客戶資產。

由此案例彰顯出華南銀行行員積極關懷提問，主管熱心派員協助，再加上警員機警勸阻防詐，成功攔阻該起詐騙案件，全行上下齊心共同防阻詐騙，警銀公私協力發揮阻詐最大效能。