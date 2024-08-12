盤後速報 - 耀勝(3207)次交易(13)日除息0.9元，參考價136.1元
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 17:05
耀勝(3207-TW)次交易(13)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.9元。
首日參考價為136.1元，相較今日收盤價137.00元，息值合計為0.9元，股息殖利率0.66%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/13
|137.00
|0.8987
|0.66%
|0.0
|2023/08/30
|78.4
|1.3272
|1.69%
|0.0
|2012/09/27
|10.3
|0.2
|1.94%
|0.0
|2011/09/15
|11.6
|0.1
|0.86%
|0.3
|2010/09/14
|17.799999
|0.1
|0.56%
|0.4
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