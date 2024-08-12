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鉅亨速報

盤後速報 - 耀勝(3207)次交易(13)日除息0.9元，參考價136.1元

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 17:05


耀勝(3207-TW)次交易(13)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.9元。

首日參考價為136.1元，相較今日收盤價137.00元，息值合計為0.9元，股息殖利率0.66%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/13 137.00 0.8987 0.66% 0.0
2023/08/30 78.4 1.3272 1.69% 0.0
2012/09/27 10.3 0.2 1.94% 0.0
2011/09/15 11.6 0.1 0.86% 0.3
2010/09/14 17.799999 0.1 0.56% 0.4

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