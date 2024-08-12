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鉅亨速報

盤後速報 - 鉅祥(2476)次交易(13)日除息2.48元，參考價101.52元

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 17:05


鉅祥(2476-TW)次交易(13)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.48元。

首日參考價為101.52元，相較今日收盤價104.00元，息值合計為2.48元，股息殖利率2.38%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/13 104.00 2.47666 2.38% 0.0
2023/08/10 49.95 2.3 4.6% 0.0
2022/08/11 53.8 2.0784 3.86% 0.0
2021/08/03 57.3 1.2 2.09% 0.0
2020/08/04 20.65 1.3 6.3% 0.0

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