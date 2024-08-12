盤後速報 - 鉅祥(2476)次交易(13)日除息2.48元，參考價101.52元
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 17:05
鉅祥(2476-TW)次交易(13)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.48元。
首日參考價為101.52元，相較今日收盤價104.00元，息值合計為2.48元，股息殖利率2.38%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/13
|104.00
|2.47666
|2.38%
|0.0
|2023/08/10
|49.95
|2.3
|4.6%
|0.0
|2022/08/11
|53.8
|2.0784
|3.86%
|0.0
|2021/08/03
|57.3
|1.2
|2.09%
|0.0
|2020/08/04
|20.65
|1.3
|6.3%
|0.0
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