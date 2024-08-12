營收速報 - 聯上(4113)7月營收4.08億元年增率高達1137.34％
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 16:15
今年1-7月累計營收為39.38億元，累計年增率1573.93%。
最新價為49.65元，近5日股價下跌-12.62%，相關建材營造股價指數下跌-8.69%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+233 張
- 外資買賣超：+248 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-15 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|4.08億
|1137%
|-30%
|24/6
|5.84億
|648940%
|-42%
|24/5
|10.15億
|5379%
|47%
|24/4
|6.88億
|1947%
|14%
|24/3
|6.03億
|345%
|720%
|24/2
|7,353萬
|131204%
|-87%
聯上(4113-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為不動產買賣及租賃業。國際貿易業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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