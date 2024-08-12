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鉅亨速報

營收速報 - 聯上(4113)7月營收4.08億元年增率高達1137.34％

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 16:15


聯上(4113-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣4.08億元，年增率1137.34%，月增率-30.2%。

今年1-7月累計營收為39.38億元，累計年增率1573.93%。

最新價為49.65元，近5日股價下跌-12.62%，相關建材營造股價指數下跌-8.69%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+233 張
  • 外資買賣超：+248 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-15 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 4.08億 1137% -30%
24/6 5.84億 648940% -42%
24/5 10.15億 5379% 47%
24/4 6.88億 1947% 14%
24/3 6.03億 345% 720%
24/2 7,353萬 131204% -87%

聯上(4113-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為不動產買賣及租賃業。國際貿易業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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