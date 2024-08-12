營收速報 - 碩禾(3691)7月營收6.30億元年增率高達181.62％
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 16:15
今年1-7月累計營收為44.25億元，累計年增率183.84%。
最新價為122.5元，近5日股價下跌-2.88%，相關光電類指數上漲0.75%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+488 張
- 外資買賣超：+531 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-43 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|6.30億
|182%
|-15%
|24/6
|7.43億
|311%
|2%
|24/5
|7.29億
|356%
|-9%
|24/4
|8.00億
|258%
|42%
|24/3
|5.63億
|132%
|22%
|24/2
|4.60億
|102%
|-8%
碩禾(3691-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為太陽能導電漿。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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