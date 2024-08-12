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鉅亨速報

營收速報 - 碩禾(3691)7月營收6.30億元年增率高達181.62％

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 16:15


碩禾(3691-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣6.30億元，年增率181.62%，月增率-15.2%。

今年1-7月累計營收為44.25億元，累計年增率183.84%。

最新價為122.5元，近5日股價下跌-2.88%，相關光電類指數上漲0.75%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+488 張
  • 外資買賣超：+531 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-43 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 6.30億 182% -15%
24/6 7.43億 311% 2%
24/5 7.29億 356% -9%
24/4 8.00億 258% 42%
24/3 5.63億 132% 22%
24/2 4.60億 102% -8%

碩禾(3691-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為太陽能導電漿。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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