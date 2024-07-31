鉅亨速報 - Factset 最新調查：英賽德(INCY-US)EPS預估下修至3.89元，預估目標價為77.00元
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 06:17
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對英賽德(INCY-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.23元下修至3.89元，其中最高估值4.73元，最低估值0.84元，預估目標價為77.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.73(4.73)
|7.36
|7.89
|10.02
|最低值
|0.84(2.14)
|4.17
|5
|5.45
|平均值
|3.15(4.12)
|5.37
|6.38
|7.56
|中位數
|3.89(4.23)
|5.18
|6.41
|7.67
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|42.47億
|48.35億
|54.60億
|62.39億
|最低值
|39.47億
|40.72億
|44.17億
|45.94億
|平均值
|40.96億
|45.10億
|49.79億
|53.17億
|中位數
|41.12億
|45.17億
|50.03億
|53.17億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.05
|-1.36
|4.27
|1.52
|2.65
|營業收入
|21.59億
|26.67億
|29.86億
|33.95億
|36.96億
詳細資訊請看美股內頁：
英賽德(INCY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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