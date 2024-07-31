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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：英賽德(INCY-US)EPS預估下修至3.89元，預估目標價為77.00元

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 06:17

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對英賽德(INCY-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.23元下修至3.89元，其中最高估值4.73元，最低估值0.84元，預估目標價為77.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.73(4.73)7.367.8910.02
最低值0.84(2.14)4.1755.45
平均值3.15(4.12)5.376.387.56
中位數3.89(4.23)5.186.417.67

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值42.47億48.35億54.60億62.39億
最低值39.47億40.72億44.17億45.94億
平均值40.96億45.10億49.79億53.17億
中位數41.12億45.17億50.03億53.17億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.05-1.364.271.522.65
營業收入21.59億26.67億29.86億33.95億36.96億

詳細資訊請看美股內頁：
英賽德(INCY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSINCY

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