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〈台股盤後〉台積電漲勢略顯疲態 量縮上漲304點靠攏2萬2關卡

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-12 13:56

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〈台股盤後〉量縮上漲304點 收21773點靠攏兩萬二。(鉅亨網資料照)

台股今 (12) 日早盤開高後，一度大漲 478 點、攻上 21897 點，台積電下半場一度翻黑，尾盤奮力急拉小漲作收，指數收在 21773.26 點，上漲 304.26 點，持續向上靠攏 2 萬 2 大關，成交值 3824 億元，較上周五明顯收斂，呈現量縮價漲格局。

權值股今日普遍走揚，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 挑戰月線失利，終場小漲表態，鴻海 (2317-TW) 則在市場卡位法說行情下，股價大漲 4%，聯發科 (2454-TW) 也續揚 4%，其他如聯電 (2303-TW)(UMC-US)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 都有 1-2% 的漲幅，為大盤走勢增溫。


市場今日重新聚焦 AI 概念股，指標股廣達 (2382-TW) 領軍大漲近 7%，雙鴻 (3324-TW) 更飆上漲停板，奇鋐 (3017-TW) 也有近 3% 漲幅，其他如緯創 (3231-TW)、緯穎 (6669-TW) 漲幅都有 4% 左右，族群走勢整齊。

另外，重電股今日也是資金追捧對象，華城 (1519-TW) 盤中一度亮燈，終場收漲近 9%，亞力 (1514-TW)、士電 (1503-TW)、中興電 (1513-TW)、東元 (1504-TW) 都有 2% 以上不等漲幅，族群走勢相當凌厲。

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台股台積電聯發科鴻海AI概念股反彈

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