〈台股盤後〉台積電漲勢略顯疲態 量縮上漲304點靠攏2萬2關卡

台股今 (12) 日早盤開高後，一度大漲 478 點、攻上 21897 點，台積電下半場一度翻黑，尾盤奮力急拉小漲作收，指數收在 21773.26 點，上漲 304.26 點，持續向上靠攏 2 萬 2 大關，成交值 3824 億元，較上周五明顯收斂，呈現量縮價漲格局。