鉅亨速報 - Factset 最新調查：高力(8996-TW)目標價調降至480元，幅度約9.94%
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 14:10
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對高力(8996-TW)提出目標價估值：中位數由533元下修至480元，調降幅度9.94%。其中最高估值630元，最低估值480元。
綜合評級 - 共有5位分析師給予高力(8996-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立0位、保守悲觀0位。
高力(8996-TW)今(12日)收盤價為331.5元。近5日股價下跌4.27%，相關電機機械近5日下跌2.68%，集中市場加權指數下跌0.78%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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