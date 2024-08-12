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鉅亨速報

營收速報 - 樺晟(3202)7月營收5.58億元年增率高達30.58％

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 15:16


樺晟(3202-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣5.58億元，年增率30.58%，月增率16.02%。

今年1-7月累計營收為34.25億元，累計年增率24.19%。

最新價為14.5元，近5日股價下跌-6.17%，相關電子零組件類指數下跌-3.71%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1114 張
  • 外資買賣超：+1121 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-7 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 5.58億 31% 16%
24/6 4.81億 17% -4%
24/5 4.99億 26% -6%
24/4 5.30億 35% 6%
24/3 4.99億 6% 32%
24/2 3.78億 16% -21%

樺晟(3202-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為連接線組件研發及組裝。工程材料貿易。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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