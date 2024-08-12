營收速報 - 樺晟(3202)7月營收5.58億元年增率高達30.58％
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 15:16
今年1-7月累計營收為34.25億元，累計年增率24.19%。
最新價為14.5元，近5日股價下跌-6.17%，相關電子零組件類指數下跌-3.71%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1114 張
- 外資買賣超：+1121 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-7 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|5.58億
|31%
|16%
|24/6
|4.81億
|17%
|-4%
|24/5
|4.99億
|26%
|-6%
|24/4
|5.30億
|35%
|6%
|24/3
|4.99億
|6%
|32%
|24/2
|3.78億
|16%
|-21%
樺晟(3202-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為連接線組件研發及組裝。工程材料貿易。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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