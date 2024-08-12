營收速報 - 開發金(2883)7月營收168.03億元年增率高達164.59％
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 14:15
開發金(2883-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣168.03億元，年增率164.59%，月增率285.65%。
今年1-7月累計營收為446.39億元，累計年增率26.58%。
最新價為15.7元，近5日股價下跌-2.83%，相關金融保險下跌-2.13%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3674 張
- 外資買賣超：-4185 張
- 投信買賣超：+10539 張
- 自營商買賣超：-2680 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|168.03億
|165%
|286%
|24/6
|43.57億
|-61%
|2613%
|24/5
|1.61億
|-96%
|-98%
|24/4
|74.80億
|225%
|252%
|24/3
|21.26億
|-47%
|-72%
|24/2
|75.13億
|229%
|21%
開發金(2883-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為投資及被投資公司之管理。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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