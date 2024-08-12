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鉅亨速報

營收速報 - 開發金(2883)7月營收168.03億元年增率高達164.59％

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 14:15


開發金(2883-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣168.03億元，年增率164.59%，月增率285.65%。

今年1-7月累計營收為446.39億元，累計年增率26.58%。

最新價為15.7元，近5日股價下跌-2.83%，相關金融保險下跌-2.13%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3674 張
  • 外資買賣超：-4185 張
  • 投信買賣超：+10539 張
  • 自營商買賣超：-2680 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 168.03億 165% 286%
24/6 43.57億 -61% 2613%
24/5 1.61億 -96% -98%
24/4 74.80億 225% 252%
24/3 21.26億 -47% -72%
24/2 75.13億 229% 21%

開發金(2883-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為投資及被投資公司之管理。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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