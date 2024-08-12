鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇鋐(3017-TW)EPS預估上修至20.52元，預估目標價為832.5元
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 12:10
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對奇鋐(3017-TW)做出2024年EPS預估：中位數由20.38元上修至20.52元，其中最高估值22.34元，最低估值17.21元，預估目標價為832.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|22.34(22.34)
|35.7
|47.34
|最低值
|17.21(17.21)
|25.14
|32.53
|平均值
|20.32(20.19)
|29.6
|39.09
|中位數
|20.52(20.38)
|29.63
|37.73
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|76,228,000
|109,668,000
|136,187,870
|最低值
|67,491,000
|80,104,000
|96,093,000
|平均值
|71,674,180
|93,537,210
|112,022,310
|中位數
|71,387,260
|91,789,450
|98,769,470
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|14.11
|11.78
|8.21
|5.42
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|59,194,356
|56,016,554
|47,332,739
|39,665,534
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3017/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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