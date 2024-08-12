挑戰Fed獨立性？川普副手：總統應有發言權 這是「政治」決策！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-12 11:29

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美國共和黨總統候選人川普副手范斯（JD Vance）周日（11 日）表示，他支持川普的看法，即總統應該對聯準會（Fed）的利率等貨幣政策有一定發言權，他說這些應該是個「政治」決策。

據《路透》報導，范斯說：「我同意他（川普）的看法，這基本上應該是一個政治決策。無論同意與否，我們都應該讓民選總統就我國最重要的決定陳述意見。」

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他說，美國若背離「Fed 應該是一個獨立貨幣政策制定機關」的長期立場，將是一個巨大變化。

與川普形成鮮明對比的是，民主黨總統候選人賀錦麗上周六表示，她強烈反對川普對 Fed 的看法。

「Fed 是一個獨立實體，作為總統，我絕不會干預 Fed 的決策。」她說。

川普上周是這麼說的：「我賺了很多錢，非常成功。我認為，在很多情況下，我的直覺比 Fed 官員或主席更準。」他批評 Fed 主席鮑爾在調整利率方面「有的時候太早，有的時候太晚」，暗示其決策時機不夠精準。

雖然 Fed 官員由總統提名，但歷屆政府基本上都認為，白宮干預 Fed 的貨幣決策，短期內會給央行官員帶來政治壓力，最終可能損害經濟長期發展。