烏軍攻入俄羅斯本土 中國外交部回應來了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-12 14:00

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烏克蘭軍隊攻入俄羅斯邊境州庫斯克（Kursk），中國外交部周一（12 日）發表聲明，呼籲各方遵守局勢降溫「三原則」，即戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火。

中國外交部表示，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫且明確，呼籲各方遵守局勢降溫「三原則」，即戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火。中方將繼續同國際社會保持溝通，為推動危機政治解決發揮建設性作用。

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烏克蘭總統澤倫斯基上周六首次承認，烏軍正在庫斯克展開軍事行動，自上周二以來，庫斯克州遭烏軍猛烈地面攻擊。

庫斯克州政府上周六呼籲高風險區民眾加緊撤離，俄國聯邦政府當天宣布一系列措施，以提升庫斯克和其他兩個邊境州的安全戒備狀態。

俄羅斯緊急情況部周日發布的消息顯示，過去一天在庫斯克州邊境地區疏散了 8,000 名居民，其中 6,000 人被安排在臨時安置中心。

參與烏軍作戰的士兵周日對英國《金融時報》表示，儘管俄羅斯派出增援部隊，但俄軍仍未能擊退庫斯克的烏軍。

據《金融時報》報導，經過核實的影片和照片顯示，烏軍自上周二展開行動以來，烏克蘭的軍隊和裝備已深入敵境 30 公里，進一步深入庫斯克，並佔領靠近俄羅斯邊境城鎮蘇賈（Sudzha）。

烏克蘭士兵 Denys 說：「我軍正深入敵境」，儘管俄羅斯派出援軍，但烏軍仍佔上風。他的部隊在一個多星期前從烏東頓涅茨克（Donetsk）被調到庫斯克，參加戰鬥。

另一名士兵 Kostyantyn 說，這次突襲取得初步成功，「確實鼓舞了我軍士氣， 我們對烏克蘭戰勝俄國充滿信心」。