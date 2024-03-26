〈弘凱法說〉今年目標年增雙位數 看好車用營收占比突破5成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-26 17:46

弘凱 (5244-TW) 今 (26) 日召開法說會，展望今年，副董事長吳志明指出，今年仍以年增雙位數為主要目標。另外，車用營收占比去年已經站穩 4 成，吳志明也看好，今年車用營收占比有望突破 5 成。

弘凱表示，2023 年已經重回「上四下六」正常營運步調，也就是上半年營收占比 40%，下半年 60%，預期下半年將比上半年好，同時也看好今年優於 2022 年與 2023 年。吳志明也指出，今年恢復正常營運節奏，包括智能感測與車用客戶，6 月開始需求將逐漸顯現。

觀察弘凱去年第四季各產品營收比重，智能感側仍占最大宗，約占 56.67%，而車用光源突破 4 成，達 40.63%，新型顯示則占 2.29%。弘凱表示，車用光源營收占比較 2022 年同期成長 8.24%，且全年營收占比也超過 4 成，持續看好車用營收占比今年有望突破 5 成。

弘凱指出，車用光源中，由於氛圍燈出貨放量，加上 HUD 產品開始交貨，帶動車用光源營收占比提升，並積極參與 ALE、IFAL、ISELED 汽車行業展會，與車廠建立關係。

總經理曾智宏也提到，目前觀察汽車產業過去被認為是「硬實力」的展現，逐漸轉變為生活空間的展現，也看到各個車廠都積極布局。弘凱也已獲得多家國際車廠驗證，包括中系的比亞迪 (BYD)、日系豐田 (TOYOTA)、馬自達 (MAZDA)、美系通用 (GM)、別克 (BUICK)。

曾智宏進一步指出，中國電動車成長動能未減，預估 2024 年電動車滲透率將達 40%，現在還不是高原期。

以各地區的營收占比來看，亞洲占 92.9%，其中以中國占比最大約占 75%，台灣占 4.3%，歐洲占 3%，美洲則相對少。

原訂去年第四季投產的中國南通廠，至今尚未開始營運，吳志明說，由於目前旗下深圳廠的產能足以支應客戶需求，並挪出空間生產主力商品，且目前市場仍充滿不確定性，預計 2 年內視市場情況以及客戶新品進度，將循序漸進投入。