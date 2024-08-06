連兩天熔斷！日韓股市強彈 日經飆11%東證逾8% 韓股漲逾5%

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 10:07

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在經歷黑色星期一後，日韓股市今 (6) 日分別強彈 11% 及 5%，日經 225 指數期貨跟南韓創業板指數 (KOSDAQ) 期貨早盤更向上觸發熔斷機制，後者觸發「SIDECAR」機制，程式化交易買單暫停 5 分鐘。

此外，美股期貨也都走漲，那斯達克 100 指數期貨漲近 2%，標普期貨也上漲逾 1.3%。

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日本重量級商社今日早盤反彈均超過 8%，其中丸紅漲超 13%，軟銀也上漲近 10%。東證指數也大漲逾 8%。

南韓股指 Kospi 也彈漲逾 3%，KOSDAQ 則漲超 4.5%，三星電子上漲 2.1%，晶片製造商 SK 海力士上漲 4.5%。

歐美股市昨 (5) 日晚間則隨追亞股跌勢走低，道瓊收跌 2.6%，那斯達克挫低 3.43%，標普 500 指數亦跌 3%，德國 DAX30 指數跌 1.82%，英國富時 100 指數跌 2.04%，法國 CAC40 指數跌 1.42%，歐洲 Stoxx 50 指數跌 1.45%。

但在美股中，中概股在大幅開低後表現堅挺，根據 Wind 數據，那斯達克中國金龍指數開低約 3% 後拉升翻紅，收盤小漲 0.25%。