連兩天熔斷！日韓股市強彈 日經飆11%東證逾8% 韓股漲逾5%
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 10:07
在經歷黑色星期一後，日韓股市今 (6) 日分別強彈 11% 及 5%，日經 225 指數期貨跟南韓創業板指數 (KOSDAQ) 期貨早盤更向上觸發熔斷機制，後者觸發「SIDECAR」機制，程式化交易買單暫停 5 分鐘。
此外，美股期貨也都走漲，那斯達克 100 指數期貨漲近 2%，標普期貨也上漲逾 1.3%。
日本重量級商社今日早盤反彈均超過 8%，其中丸紅漲超 13%，軟銀也上漲近 10%。東證指數也大漲逾 8%。
南韓股指 Kospi 也彈漲逾 3%，KOSDAQ 則漲超 4.5%，三星電子上漲 2.1%，晶片製造商 SK 海力士上漲 4.5%。
歐美股市昨 (5) 日晚間則隨追亞股跌勢走低，道瓊收跌 2.6%，那斯達克挫低 3.43%，標普 500 指數亦跌 3%，德國 DAX30 指數跌 1.82%，英國富時 100 指數跌 2.04%，法國 CAC40 指數跌 1.42%，歐洲 Stoxx 50 指數跌 1.45%。
但在美股中，中概股在大幅開低後表現堅挺，根據 Wind 數據，那斯達克中國金龍指數開低約 3% 後拉升翻紅，收盤小漲 0.25%。
在個別 ADR 表現上，新東方收漲 8.89%，B 站漲 3.16%，百勝中國漲 0.91%，理想汽車則跌 1.77%，網易跌 2.29%，百度跌 2.49%，小鵬汽車跌 3.17%，極氪跌 3.53%，蔚來跌 3.95%。不過在熱門中概股方面，百度、拼多多與蔚來等盤後股價漲超 1%。
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