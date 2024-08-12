與勞工相距120倍！英國企業執行長去年薪酬創新高 但增幅下滑

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 09:59

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最新研究顯示，英國頂尖上市企業執行長去年薪酬水準創下紀錄，有 9 人獲得超過 1000 萬英鎊 (約 4.23 億台幣) 的薪酬。

根據英國智庫高薪中心 (High Pay Centre) 研究，去年英國股市金融時報百種股價指數 (FTSE 100) 成分企業薪酬中位數成長 2.2%，達到 419 萬英鎊(約 1.8 億台幣)，但成長幅度與前兩年相比有所放緩，但達到全職勞工的 120 倍。英國鐵路司機和家庭醫生等勞工今年曾因薪資或條件問題而上演罷工行動。

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英國薪酬最高的執行長是製藥業巨頭阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 的 PascalSoriot，他的年薪為 1685 萬英鎊 (約 7.12 億台幣)，分析巨頭 RELX 執行長 Erik Engstrom) 以 1364 萬英鎊 (約 5.77 億台幣) 位居第二，勞斯萊斯執行長 Tufan Erginbilgic 以 1361 萬英鎊 (約 5.75 億台幣) 緊隨其後。

高薪中心主任 Luke Hildyard 表示，執行長平均薪酬的成長反映少數企業業績成長，而非全面大幅增長，並指英國擁有「一種將投資人利益高於勞工、客戶、供應商和其他利益相關者之上的商業文化」。

近年來，英國頂尖上市企業高階主管薪酬引起股東憤怒，其中最關鍵的是勞工平均收入與執行長薪酬之間的龐大差距。

不過，一些英國基金經理人則呼籲企業在給付頂尖人才薪酬方面更加靈活，以阻止人才外流。