〈焦點股〉晟銘電7月營收站上10億大關破新高 跳空漲停
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-12 10:02
機殼廠晟銘電 (3013-TW)7 月營收站上 10 億大關，達 10.37 億元，除繳出年月雙增的好表現，更創下歷史新高紀錄，激勵今 (12) 日股價跳空漲停，站回百元關卡，也站回 5 日線及季線。
晟銘電早盤以 99.7 元跳空開高，盤中亮燈漲停，鎖住 103.5 元，開盤約半小時，成交爆量超過 1 萬張。觀察三大法人近日籌碼動向，三大法人上周合計賣超 1863 張。
晟銘電 7 月營收 10.37 億元，月增 13.58%，年增 89.18%，寫下歷史新高；累計今年 1 至 7 月營收 51.02 億元，年增 48.65%。
晟銘電指出，隨著下半年陸續推出新品，包含液冷機櫃、整合系統產品等產品將在第四季出貨，預期下半年呈現逐季成長，後市可期。
晟銘電積極布局 AI 商機，為因應 AI 快速成長需求，近日於董事會通過贖回今年發行的第三次可轉換公司債 (CB)，並發行第四次 CB 合計 5 億元，預估新的 CB 最快在 10 月發行。
另外，晟銘電也增資 3000 萬美元 (約新台幣 9.8 億元) 泰國廠，晟銘電提到，泰國廠廠區約 6.9 萬平方米，目前正在建置當中，預期明年完工投產後，產能可提升 3 成，包含機殼、機櫃以及液冷產品都將導入。
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