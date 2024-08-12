益張受惠新開發案上半年毛利率走高 EPS達4.01元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-12 11:28

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全球商用置物設備廠益張 (8342-TW) 在出貨結構優化挹注下，2024 年上半年毛利率走高到 25.89%，同時，上半年稅後純益 1.34 億元，年增 87.6%，每股純益達 4.01 元，也改寫歷史同期新高。

益張 2024 年第二季營收 4.18 億元、年增 24.7%，毛利率 26.2%，季增 0.66 個百分點，年增 4 個百分點，稅後純益 6892 萬元、季增 5.25%，年增 40.1%，單季每股純益 2.06 元。

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益張 2024 年上半年營收 8 億元，毛利率 25.89%，年增 5.09%，上半年稅後純益 1.34 億元，年增 87.6%，每股純益達 4.01 元。

益張表示，目前已成功推出第三代電控移動式倉儲系統，該倉儲系統具備多項特性，包括以電力驅動的省力化設計，配備高性能硬體設備 - 倉庫籠，並結合物聯網技術，能提升庫存管理的即時性和安全性，實現精準的庫存監控和管理，有效降低人工成本，提升運營效率。

益張開發第三代電控移動式倉儲系統去年在物流展首次亮相，便迅速獲得市場關注，立即接獲訂單，並於今年第一季完成交貨。益張持續投入產品研發創新，相信能為公司提供顯著的價值和競爭優勢。

另一方面，益張去年在日本參展，開發到商店展示設備相關客戶，客戶對公司產品品質給予高度評價，促成了雙方在新型商店展示設備上的合作。目前，此一新客戶已經開始陸續下單，預估未來的業務將持續增長。

益張表示，後將繼續深化與日本市場的合作，致力於提供更加貼合當地需求的產品和服務，並積極探索其他潛力市場。

展望下半年，益張指出，雖然大環境如全球通膨及國際局勢等不確定性因素仍在，但客戶端的庫存已趨向健康水位。益張 2024 年 7 月營收 1.16 億元，月減 15.31%，年增 12.54%，2024 年 1-7 月營收 9.17 億元，年增 22.09%。