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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：保瑞(6472-TW)目標價調升至928.5元，幅度約3.92%

鉅亨網新聞中心 2024-08-10 10:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對保瑞(6472-TW)提出目標價估值：中位數由893.5元上修至928.5元，調升幅度3.92%。其中最高估值1000元，最低估值800元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予保瑞(6472-TW)評價：積極樂觀7位、保持中立3位、保守悲觀0位。

保瑞(6472-TW)今(9日)收盤價為783元。近5日股價下跌0.76%，相關生技醫療近5日上漲0.03%，集中市場加權指數下跌0.78%，股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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