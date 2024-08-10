鉅亨速報 - Factset 最新調查：雙鴻(3324-TW)EPS預估上修至23.53元，預估目標價為920元
鉅亨網新聞中心 2024-08-10 08:10
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對雙鴻(3324-TW)做出2024年EPS預估：中位數由23.08元上修至23.53元，其中最高估值26.79元，最低估值16.95元，預估目標價為920元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|26.79(26.79)
|40.58
|56.13
|最低值
|16.95(16.95)
|26.98
|32.41
|平均值
|22.83(22.75)
|33.22
|41.34
|中位數
|23.53(23.08)
|32.73
|37.15
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|17,693,940
|25,891,750
|32,782,860
|最低值
|14,460,000
|19,206,000
|22,481,930
|平均值
|16,156,540
|22,102,370
|26,240,330
|中位數
|16,092,000
|22,290,310
|23,061,640
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|14.28
|14.68
|13.12
|12.88
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|12,712,629
|13,856,991
|14,257,907
|12,214,199
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3324/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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