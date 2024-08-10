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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：雙鴻(3324-TW)EPS預估上修至23.53元，預估目標價為920元

鉅亨網新聞中心 2024-08-10 08:10


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對雙鴻(3324-TW)做出2024年EPS預估：中位數由23.08元上修至23.53元，其中最高估值26.79元，最低估值16.95元，預估目標價為920元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值26.79(26.79)40.5856.13
最低值16.95(16.95)26.9832.41
平均值22.83(22.75)33.2241.34
中位數23.53(23.08)32.7337.15

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值17,693,94025,891,75032,782,860
最低值14,460,00019,206,00022,481,930
平均值16,156,54022,102,37026,240,330
中位數16,092,00022,290,31023,061,640

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS14.2814.6813.1212.88
營業收入
(單位：新台幣千元)		12,712,62913,856,99114,257,90712,214,199

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3324/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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